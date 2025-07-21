Рейд в Мангистау: подростка лишили мопеда, родителей оштрафовали

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По данным департамента полиции региона, с 19 по 22 июля на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Мопед».

В ходе ОПМ был задержан несовершеннолетний водитель мопеда в селе Кызылтобе-2.

Подросток управлял транспортным средством без соответствующих водительских прав.

На законного представителя несовершеннолетнего был составлен административный протокол по части 1 статьи 127, часть 1 КоАП РК за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Это влечет штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге).

Транспортное средство отправлено на штрафстоянку.

Правоохранители призывают родителей проявлять ответственность и не допускать, чтобы дети управляли транспортом без контроля.

Напомним, ранее полиция Мангистау обращалась к владельцам мопедов.