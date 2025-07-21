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21.07.2025, 15:43

«Не хватает мест для всех»: в Актау просят расширить шахматную зону на набережной

Общество 0 1 909 Сергей Кораблев

Местные жители и организаторы массовых шахматных турниров просят городскую администрацию расширить зону досуга на набережной 14 микрорайона. С началом сезона число желающих сыграть в шахматы значительно возросло, и 10 имеющихся  столов недостаточно, сообщает Lada.kz . 

Фото автора
Фото автора

Организаторы зоны - общественный фонд «Мы - за спорт, против наркотиков» отмечают, что популярность площадки стремительно растет. Здесь собираются как ветераны шахмат, так и подростки, увлеченно проводящие время за доской.

Желающих очень много - это радует, но столов катастрофически не хватает. Мы просим расширить эту зону или создать аналогичные площадки в других частях города, - говорят постоянные участники.

К слову, 8 июля на этой площадке прошел международный шахматный турнир, в котором приняли участие игроки из 11 областей Казахстана, а также гости из России, Таджикистана и Узбекистана. Несмотря на скромные условия, организаторы сумели провести соревнования на достойном уровне.

Вчера, 20 июля, во Всемирный день шахмат, общественный фонд «Мы - за спорт, против наркотиков» планировал провести чемпионат на набережной Актау. Однако из-за неожиданно большого количества желающих, более 100 человек, организаторы были вынуждены отменить мероприятие.

Как сообщили представители фонда, провести турнир в таких условиях, не обидев участников и не нарушив порядок, оказалось невозможно. В целях соблюдения равных условий и обеспечения безопасности было принято решение перенести чемпионат на другую дату.

Горожане надеются, что власти прислушаются к просьбе и поддержат стремление к интеллектуальному развитию среди молодежи.

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