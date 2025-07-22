Легализация марихуаны: мнение психиатра из Мангистау

Тема легализации марихуаны в Казахстане вызывает бурные дискуссии в обществе. Одни видят в этом шаг к либерализации законодательства и потенциальным экономическим выгодам, другие - угрозу общественному здоровью. Мнением по этой теме поделился директор ГКП «Областной центр психического здоровья» Мангистауской области врач Мади Токанов, передает Lada.kz .

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Почему марихуана - это не «лёгкий наркотик»

По мнению практикующего врача, потенциальный вред от легализации каннабиса многократно превышает возможную пользу.

Многие недооценивают последствия регулярного употребления марихуаны. Вопреки распространенному мнению, каннабис вызывает стойкую зависимость и со временем требует увеличения дозы. Это часто становится первым шагом на пути к употреблению более опасных психоактивных веществ.

«Толерантность развивается быстро. Человек перестает чувствовать эффект от привычной дозы, и тогда возникает соблазн перейти на более мощные наркотики», - объясняет Мади Токанов.

Связь с психическими расстройствами

Наиболее уязвимы - подростки и молодёжь до 25 лет, у которых мозг ещё формируется. Регулярное потребление каннабиса в этом возрасте негативно сказывается на интеллекте, концентрации внимания, памяти и способности к обучению.

Кроме того, марихуана может быть спусковым механизмом для развития тяжёлых психиатрических заболеваний, особенно у тех, кто имеет наследственную предрасположенность.

«Каннабис может активизировать скрытые формы шизофрении, мании, психозов, которые могли бы никогда не проявиться, если бы человек вёл здоровый образ жизни», - предупреждает врач.

За текущий год в центр психического здоровья поступили пациенты, чьё психическое состояние резко ухудшилось из-за длительного употребления марихуаны. Один из них - 40-летний житель Актау. Мужчина имел работу и семью, однако из-за употребления каннабиса и синтетических психостимуляторов впал в невменяемое состояние. Он страдал от бредовой ревности и агрессии, разбил автомобиль жены и угрожал самоубийством. Сейчас он проходит курс интенсивного лечения.

В зоне риска - молодые люди

Несмотря на то, что официально в Мангистауской области не зафиксировано подростков на учёте с наркотической зависимостью, специалисты центра утверждают, что реальная картина гораздо тревожнее.

По их оценкам, не менее 500 несовершеннолетних в регионе уже столкнулись с зависимостью, в основном от каннабиса, алкоголя и синтетических наркотиков. Однако большинство родителей не соглашаются оформлять детей на медицинский учёт.

«Употребление наркотиков в подростковом возрасте опасно тем, что мозг может прекратить развиваться. Если сейчас посмотреть на людей, которые подростками нюхали дихлофос, клей, то многие остались на том же уровне развития. Человек теряет способность развиваться, учиться, принимать взвешенные решения. Чем раньше начал потреблять, тем сложнее лечение, а вероятность необратимых последствий выше», - говорит Мади Токанов.

На сегодняшний день на официальном учете с диагнозом наркозависимости состоят около 550 человек. Из них около 200 - потребители инъекционных наркотиков, столько же - каннабиноидов. Остальные сочетают несколько форм зависимости.

С 2024 года в Казахстане введён так называемый консультативный учёт (К-учёт), действующий в течение одного года. Он был задуман для пациентов с игровой зависимостью, но на нем не стоит ни одного лудомана - 80% тех, кто числится на К-учёте, - это водители, уличённые в употреблении каннабиса во время медосвидетельствования.

Опыт других стран и мифы о «безвредности»

Мади Токанов указывает, что попытки легализации каннабиса в других странах привели не к снижению, а к росту числа зависимых. В некоторых случаях марихуану начали использовать в качестве «лекарства» без объективных медицинских показаний.

«В США после легализации произошёл резкий рост потребления, в том числе среди подростков. Это иллюзия контроля, которая на деле оборачивается новыми проблемами», - подчёркивает врач.

По мнению Мади Токанова, главной защитой от наркотиков является не запрет, а здоровое воспитание в семье. Родители, вовлечённые в жизнь ребёнка, могут помочь ему научиться справляться со стрессами без психоактивных веществ. Спорт, хобби, живое общение, саморазвитие - это естественные и безопасные источники радости.