Задай вопрос полиции: «Приемная на дороге» пройдет на трассе Актау-Бейнеу

На акцию «Приемная на дороге» приглашают водителей и пешеходов, сообщает Lada.kz .

Фото департамента полиции региона

На площадке зоны отдыха, на 513-м километре автодороги республиканского значения Актау-Бейнеу, завтра, 22 июля, около 15:00, будет организована республиканская акция «Приемная на дороге».

Акцию проведут совместно сотрудники административной и местной полиции департамента полиции Мангистауской области, транспортной прокуратуры, АО НК «ҚазАвтоЖол» (Мангистауский областной филиал) и ТОО «КАЖСервис».

В ходе мероприятия водители и пешеходы смогут получить прямые ответы на актуальные вопросы, касающиеся обеспечения безопасности дорожного движения, а также получить правовые консультации и обсудить состояние дорожной инфраструктуры.

Основная цель акции - повышение порядка и безопасности на дорогах, улучшение правовой грамотности граждан, а также укрепление доверия между государственными органами и обществом.