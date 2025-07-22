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22.07.2025, 09:05

В Актау продолжают штрафовать родителей за ночные прогулки детей

Общество 0 991 Ольга Максимова

В областном центре ювенальная полиция задерживает несовершеннолетних за управлением автотранспортом и за совершение иных противоправных действий. За это штрафуют их родителей, передает Lada.kz.

Иллюстрация сгенерирована ИИ
Иллюстрация сгенерирована ИИ

В ходе рейдов инспекторы подразделения ювенальной полиции выявили 19 подростков находящихся в развлекательных заведениях после 22:00 часов без сопровождения законных представителей. В отношении их родителей были приняты меры ответственности по статье 442 КоАП РК (Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей). Семеро несовершеннолетних были помещены в Центр адаптации несовершеннолетних.

Кроме того, были выявлены трое подростков, управлявших автотранспортными средствами без водительского удостоверения и создававших помехи другим участникам дорожного движения. В отношении их законных представителей были составлены протоколы по статьям 612 (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления) и 615 (Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения) КоАП РК и наложены штрафы.

Также за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей и совершение правонарушений их детьми 24 человека привлечены к ответственности по статьям 127 (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего) и 435 (Хулиганство, совершенное несовершеннолетним) КоАП РК.

«В связи с удлинением светового дня и сокращением ночного времени убедительно просим вас не оставлять своих детей без присмотра после 22:00 и не разрешать им посещать в это время развлекательные заведения, такие как кинотеатры, кинозалы, компьютерные клубы и кафе-бары», - призвали сотрудники правопорядка родителей.

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