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22.07.2025, 09:25

Второй шанс или замкнутый круг? Почему женщины в Актау прощают обидчиков

Общество 0 1 171 Ольга Максимова

С начала года в Актау зафиксировали 67 случаев, связанных с семейным насилием. Однако в большинстве случаев дела закрыли, пострадавшие по тем или иным причинам отозвали свои заявления, передает Lada.kz.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

По данным правоохранительных органов, ежедневно в городе регистрируется от пяти до шести обращений, связанных с семейными конфликтами. В течение полугода полицейским поступило более 1200 сигналов о семейно-бытовых конфликтах. «На карандаше» находятся 102 семьи, в которых насилие и ссоры происходят систематически. Сотрудники правопорядка периодически проводят профилактические беседы.

«Из общего количества зарегистрированных преступлений 59 дел были прекращены в связи с примирением сторон. В нашем регионе по-прежнему силён стереотип, многие не хотят выносить семейные конфликты на публику. Люди боятся общественного осуждения, мнения соседей и родственников, из-за чего часто не решаются привлекать виновных к ответственности», - рассказала Камила Кылишаева, руководитель подразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием управления полиции Актау.

Только с 11 по 17 июля на пульт дежурного полицейского поступило 56 сообщений о семейных ссорах. За противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (ст. 73 КоАП РК) к ответственности привлекли 4-х человек. Нарушение защитного предписания (ст. 461 КоАП РК) стало причиной для явки в административный суд для 2-х нарушителей. Выписаны защитные предписания сроком на месяц в отношении 15 лиц, совершивших правонарушения в семейно-бытовой сфере.

В отношении 4-х человек начаты досудебные расследования по статье 109 УК РК (Побои).

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