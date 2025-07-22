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22.07.2025, 09:56

Сладкие и безопасные: как в Мангистау следят за арбузами

Общество 0 1 343 astafurova

Несмотря на жару и высокий спрос, в Мангистауской области с начала лета 2025 года не зафиксировано ни одного случая отравления арбузами. Продукция проходит регулярные проверки, и результаты лабораторных анализов подтверждают ее безопасность, сообщает Lada.kz

По информации главы санитарно-эпидемиологической службы Мангистауской области Мухтара Убайтжановича Сербаева, жалоб от населения по поводу качества арбузов не поступало.

Отравление бахчевыми культурами может быть вызвано высоким содержанием нитратов, нарушением сроков сбора, неправильным хранением или заражением бактериями. Согласно техрегламенту Таможенного союза, допустимый уровень нитратов в арбузах не должен превышать 60 мг/кг. Нарушений в этом сезоне не выявлено.

В июле был проведен мониторинг торговых точек, в ходе которого специалисты СЭС отобрали восемь проб арбузов и дынь для лабораторного анализа. Все образцы соответствовали нормативам. Проверки проводятся как в плановом порядке, так и по обращениям граждан и эпидемиологическим показаниям. При проверке оцениваются документы, условия хранения и транспортировки.

Первые партии арбузов в регион поступают из южных областей Казахстана и из Узбекистана. Именно ранняя продукция вызывает особую настороженность, при ускоренном росте фермеры могут использовать нитраты, гербициды или инсектициды, которые способны вызывать у человека слабость, головокружение и симптомы интоксикации.

"Покупать арбузы следует только в официальных торговых точках, где есть документы, подтверждающие безопасность. Нельзя брать плоды с трещинами или разрезами. Перед употреблением арбуз нужно тщательно вымыть теплой водой с мылом. Белую часть корки лучше не есть - в ней могут накапливаться остатки удобрений. Если после употребления появились тошнота, рвота, слабость, озноб или посинение губ, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Такие признаки могут указывать на отравление, в том числе нитратами", - отметил Мухатр Сарбаев.

Все санитарные требования к реализации арбузов зафиксированы в приказе Минздрава РК № ҚР ДСМ-73. В том числе нормы хранения на подтоварниках, наличие медкнижек у продавцов и использование специализированного транспорта для перевозки.

Покупайте только проверенную продукцию и наслаждайтесь летней ягодой!

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