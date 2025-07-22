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22.07.2025, 09:22

В суды Мангистау стало поступать больше уголовных дел

Общество 0 2 951 Ольга Максимова

Итоги работы судов региона за первое полугодие показали рост количества уголовных дел, а также исков в отношении частных судебных исполнителей, передает Lada.kz.

Фото: mng.sud.kz
Фото: mng.sud.kz

В Мангистауском областном суде состоялось расширенное заседание по итогам осуществления правосудия за первое полугодие 2025 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Исполняющий обязанности председателя судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда Ержан Карабаев рассказал, какая работа была проведана в сфере уголовных дел. 

Судами области за отчетный период завершено рассмотрение 810 уголовных дел в отношении 930 человек (за аналогичный период 2024 года - 679 дел в отношении 785 лиц). Осуждены 782 человека, 276 из них приговорены к реальным срокам лишения свободы.

За преступления небольшой и средней тяжести больше половины осужденных получают наказание, не предусматривающие реальные сроки. Так, только 33 из 98 человек, совершивших преступления небольшой тяжести, лишились свободы, в случае средней тяжести – 41 из 100 отправились за решетку.

Судебные заседания о совершении тяжких и особо тяжких преступлений чаще всего завершаются для подсудимых тюрьмой. Так, за тяжкие преступления к реальным срокам заключения приговорены 187 из 280 подследственных. Судьи признали виновными и отправили в тюрьму всех обвиняемых в особо тяжких преступлениях – таких насчиталось 15.  

Менее четверти обвиняемых в совершении уголовных преступлений – женщины. За первое полугодие осуждено 148 дам, в том числе 20 – за преступления небольшой тяжести, 12 - средней тяжести, 82 – за тяжкие, и одна -  за совершение особо тяжкого преступления. Уголовные проступки совершили 22 женщины.

Председатель судебной коллегии по административным делам Исатай Сматов проинформировал о снижении количества административных исков, поступивших в суды Мангистауской области: с 568 в прошлом году до 508 – в этом.

Однако, несмотря на уменьшение количества поступивших исков, в адрес частных судебных исполнителей подано на 24 иска (на 15,5%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Растет и количество споров в сфере государственных закупок - в этом году на 20 исков больше (рост 27,3%).

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