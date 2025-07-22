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22.07.2025, 13:46

Больше миллиарда задолжали жители Актау МАЭКу: что грозит должникам

Общество 0 3 925 Ольга Максимова

В ГКП «КЖСА» озвучили задолженность населения за потребленные воду и тепло. Жителей призывают платить, иначе им грозит отключение и суд, передает Lada.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

На сегодняшний день дебиторская задолженность населения перед ТОО «МАЭК» составляет 1 млрд 318 млн тенге, а перед ГКП «КЖСА» - 319 млн тенге.

Оплату за потребленные коммунальные блага (питьевую, техническую и горячую воду, а также электроэнергию) необходимо производить до 25 числа текущего месяца, напоминают в компании. В случае незакрытия счетов в указанный срок ТОО «МАЭК» и ГКП «КЖСА» могут наложить ограничения на подачу ресурсов должникам, а также взыскать суммы в судебном порядке.  

«В случае отсутствия уплаты в указанный срок, ТОО "МАЭК" и ГКП "КЖСА" будут вынуждены применить меры ограничения энергоресурсов и согласно пп.2 п.30 Правил пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, обратиться в уполномоченный орган с требованием о принудительном взыскании суммы основного долга, пени, а также издержек согласно действующему законодательству, все расходы при проведении процедуры принудительного взыскания задолженности будут возложены на должника», - сообщили в КЖСА.

Также на предприятии сообщили, что располагают возможностью приостановить подачу энергоресурсов без входа в квартиру или нежилое помещение. Снять ограничение обещают после полного погашения задолженности.

«В случае причинения вами ущерба другим собственникам квартир из-за приостановления подачи услуг ответственность за причиненный ущерб будет нести только должник», - отметили в КЖСА.
 

  

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Комментарии

4 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Озвучьте ышчё сумму задолженности юр лиц, организаций предприятий, ведомств...
23.07.2025, 03:17
Argallo
Argallo
"«В случае причинения вами ущерба другим собственникам квартир из-за приостановления подачи услуг ответственность за причиненный ущерб будет нести только должник», - отметили в КЖСА." Вы там не офигели в своем КЖСА? Вы не имеете права по закону из-за должников ограничивать доступ к услугам для всего подъезда. Берете участкового, вскрываете дверь и режете должнику трубы. Вас учить еще надо?
22.07.2025, 12:39
Vladimir00
Vladimir00
Э вы чё в натуре я каждый раз плачу исправно а из за какого то дебила мне могут того?это я на вас в суд подам.только попробуйте.вырубайте тому кто должен.оторвите трубы и унитаз сломайте.
22.07.2025, 11:33
AktauMaster
AktauMaster
То есть если я исправно всё оплачиваю, но в один день мне по моему стояку перекрывают воду из-за того что у меня есть сосед недобросовестный, мне что теперь идти отношения с ним выяснять ?
22.07.2025, 11:00
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