Больше миллиарда задолжали жители Актау МАЭКу: что грозит должникам

В ГКП «КЖСА» озвучили задолженность населения за потребленные воду и тепло. Жителей призывают платить, иначе им грозит отключение и суд, передает Lada.kz .

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На сегодняшний день дебиторская задолженность населения перед ТОО «МАЭК» составляет 1 млрд 318 млн тенге, а перед ГКП «КЖСА» - 319 млн тенге.

Оплату за потребленные коммунальные блага (питьевую, техническую и горячую воду, а также электроэнергию) необходимо производить до 25 числа текущего месяца, напоминают в компании. В случае незакрытия счетов в указанный срок ТОО «МАЭК» и ГКП «КЖСА» могут наложить ограничения на подачу ресурсов должникам, а также взыскать суммы в судебном порядке.

«В случае отсутствия уплаты в указанный срок, ТОО "МАЭК" и ГКП "КЖСА" будут вынуждены применить меры ограничения энергоресурсов и согласно пп.2 п.30 Правил пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, обратиться в уполномоченный орган с требованием о принудительном взыскании суммы основного долга, пени, а также издержек согласно действующему законодательству, все расходы при проведении процедуры принудительного взыскания задолженности будут возложены на должника», - сообщили в КЖСА.

Также на предприятии сообщили, что располагают возможностью приостановить подачу энергоресурсов без входа в квартиру или нежилое помещение. Снять ограничение обещают после полного погашения задолженности.