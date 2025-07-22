В Мунайлинском районе устанавливают приподнятые пешеходные переходы

Особенные «зебры» для предотвращения наездов на детей начали монтировать на автодорогах, пролегающих рядом со школами, передает Lada.kz .

Приподнятый пешеходный переход. Скриншот из видео

В селах Мунайлинского района будут установлены и введены в эксплуатацию 10 приподнятых пешеходных переходов с особыми световыми сигналами:

два участка близ школы в селе Мангистау;

у школ №16 и №17 в селе Баскудук;

на центральной трассе у школы «Смарт Ілім» в селе Атамекен;

перед средней школой №2 в селе Кызылтобе;

перед спецшколой в селе Даулет;

перед школами №15, №19 и №20 в селе Батыр.

Инициатором выступил районный отдел полиции, чтобы обезопасить процесс перехода автодороги детям, направляющимся в учебные заведения.

Напомним, 8 июля в Мунайлинском районе автобус насмерть сбил 10-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.