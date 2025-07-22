В Мунайлинском районе устанавливают приподнятые пешеходные переходы

Особенные «зебры» для предотвращения наездов на детей начали монтировать на автодорогах, пролегающих рядом со школами, передает Lada.kz.
В селах Мунайлинского района будут установлены и введены в эксплуатацию 10 приподнятых пешеходных переходов с особыми световыми сигналами:
Инициатором выступил районный отдел полиции, чтобы обезопасить процесс перехода автодороги детям, направляющимся в учебные заведения.
Напомним, 8 июля в Мунайлинском районе автобус насмерть сбил 10-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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