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22.07.2025, 17:06

Курсанты военного института проходят морскую практику на Каспии

Общество 0 977 Ольга Максимова

В Актау со 2 по 26 июля проходит морская практика курсантов военно-морской кафедры Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бигельдинова. Учебные сборы организованы на базе воинской части 29011 Военно-морских сил Вооружённых Сил РК, передает Lada.kz.

Фото: Минобороны РК
Фото: Минобороны РК

Как сообщили в Министерстве обороны РК, будущие офицеры проходят подготовку в действующих частях и подразделениях ВМС, где осваивают навыки вахтенной и штурманской службы, тренируются в условиях, приближенных к реальной морской обстановке. На начальном этапе курсанты прошли инструктаж по технике безопасности на воде, распределились по подразделениям и получили зачетные листы.

Особое внимание уделяется отработке действий в аварийных ситуациях, владению водолазным снаряжением и освоению основ выживания на воде. Занятия проходят как на борту боевых кораблей, так и в учебно-тренировочных центрах.

Курсанты знакомятся и с историей и достопримечательностями Актау, посещая музеи и памятники.

Как отметил капитан I ранга, доцент военно-морского факультета Артур Тудаков, практика в морских условиях играет ключевую роль в становлении будущих офицеров.

«Морская среда учит оперативному мышлению, дисциплине и ответственности. Это незаменимый опыт, который позволяет курсантам не только закрепить теоретические знания, но и сформировать профессиональные качества», - сказал Артур Тудаков.

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