В Мангистау хотят трудоустраивать осуждённых в строительные компании

Для бывших осужденных и стоящих на пробационном контроле выделили квоту на рабочие места, передает Lada.kz .

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Вопрос трудоустройства осуждённых и находящихся на пробационном контроле граждан был поднят на встрече с акимом области, сообщает пресс-служба главы региона. В совещании приняли участие и представители строительных компаний.

На территории региона действуют три исправительных учреждения и служба пробации. На пробационном учёте состоят 614 граждан. Для их трудоустройства постановлением местного исполнительного органа установлена специальная квота на рабочие места, сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области. Постоянной работой уже обеспечили шестерых граждан.

С помощью Центра трудовой мобильности 84 человека официально зарегистрированы как безработные, из них 13 были трудоустроены на постоянную работу, а 17 - на временную.

Начальник департамента уголовно-исполнительной системы Мангистауской области Алтынбек Калиев подчеркнул, что при трудоустройстве осуждённых будут полностью соблюдены меры безопасности и контроля.

Осужденные трудятся в соответствии с Трудовым законодательством РК. Они обязаны работать по пяти- или шестидневному графику и возвращаться на предприятие к 18:00 часам. Также для них организуются курсы повышения квалификации по различным специальностям.