Жители Актау рассказали, где гостям морской столицы нужно побывать

В свежем опросе Lada.kz жители Актау поделились своим мнением по поводу того, какие локации в областном центре и регионе гостям морской столицы нужно посетить.

Коллаж Lada.kz

Жители Актау рассказали Lada.kz, какие места стоит посетить гостям города и области. Опрошенные также порекомендовали ряд блюд, которые стоят внимания иностранцев.

К слову, среди респондентов были и туристы – они поделились не только своими мнениями о том, что нужно увидеть в областном центре, но и отметили несколько важных, по их мнению, моментов, которые необходимо улучшить в инфраструктуре Актау.

Подробнее – в видеоопросе.