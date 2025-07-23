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23.07.2025, 15:33

Таможня за 10 минут: как ускорить процедуру оформления деклараций в Мангистау

Общество 0 719 Сергей Кораблев

Департамент государственных доходов по Мангистауской области сообщил об активном внедрении цифровой системы «Кеден» для ускоренного прохождения таможенных процедур, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

Одним из ключевых элементов системы стал модуль предварительного информирования о товарах, ввозимых на территорию ЕАЭС.

Предварительная подача сведений позволяет фиксировать прибытие грузов в электронном формате, минимизируя бумажную волокиту. Благодаря новому модулю время оформления транзитной декларации сократилось с 30 до 10 минут.

Система автоматически определяет необходимость дополнительных видов контроля (ветеринарного, фитосанитарного и др.) на основании кодов ТН ВЭД ЕАЭС, а также позволяет интегрировать работу смежных служб без участия человека.

С ноября 2024 года по июнь 2025 года по стране зарегистрировано более 1,3 млн предварительных уведомлений, из которых свыше 660 тысяч были автоматически преобразованы в транзитные декларации.

Департамент призывает участников внешнеэкономической деятельности активнее использовать предварительное информирование - это не только сокращает время оформления, но и приближает Казахстан к полному переходу на цифровую логистику.

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