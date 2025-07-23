Таможня за 10 минут: как ускорить процедуру оформления деклараций в Мангистау

Департамент государственных доходов по Мангистауской области сообщил об активном внедрении цифровой системы «Кеден» для ускоренного прохождения таможенных процедур, сообщает Lada.kz .

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Одним из ключевых элементов системы стал модуль предварительного информирования о товарах, ввозимых на территорию ЕАЭС.

Предварительная подача сведений позволяет фиксировать прибытие грузов в электронном формате, минимизируя бумажную волокиту. Благодаря новому модулю время оформления транзитной декларации сократилось с 30 до 10 минут.

Система автоматически определяет необходимость дополнительных видов контроля (ветеринарного, фитосанитарного и др.) на основании кодов ТН ВЭД ЕАЭС, а также позволяет интегрировать работу смежных служб без участия человека.

С ноября 2024 года по июнь 2025 года по стране зарегистрировано более 1,3 млн предварительных уведомлений, из которых свыше 660 тысяч были автоматически преобразованы в транзитные декларации.

Департамент призывает участников внешнеэкономической деятельности активнее использовать предварительное информирование - это не только сокращает время оформления, но и приближает Казахстан к полному переходу на цифровую логистику.