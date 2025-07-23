Готовность к землетрясениям: в Актау начались республиканские учения «Жер-2025»

Сегодня, 23 июля, в рамках республиканских командно-штабных учений «Жер-2025» в Актау состоялся строевой показ подразделений гражданской защиты, передает Lada.kz со ссылкой на информацию пресс-службы городского акимата.

фото ЦОК Мангистауской области

В ходе мероприятий был сформирован городской штаб учений, в состав которого вошли 15 руководителей служб гражданской защиты Актау. В специальном строевом смотре были задействованы 117 сотрудников личного состава и 77 единиц спецтехники. Были представлены оперативные группы, в состав которых входят подразделения полиции, пожарной охраны, спасательные службы, а также те, кто отвечает за связь, медицинскую помощь, общественное питание, обеспечение ГСМом и оповещением населения. В рамках учений была отработана готовность данных служб к оперативному реагированию в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе в случае возникновения разрушительных землетрясений.

«Цель учений — проверить готовность техники, оснащения и личного состава к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В мероприятии участвуют все службы гражданской защиты города Актау», — отметил начальник управления по ЧС города Актау Бауыржан Онгарбаев.

Отметим, что республиканские командно-штабные учения «Жер-2025» ежегодно проводятся по инициативе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК во всех регионах страны. Мероприятие направлено на повышение готовности системы гражданской защиты и обеспечение безопасности населения в условиях ЧС.

В мероприятии приняли участие заместитель акима области Тилек Жеткизгенулы, заместитель акима города Ергали Скендиров, заместитель начальника ДЧС Мангистауской области и начальник управления по чрезвычайным ситуациям Актау.