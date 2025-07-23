18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
531.96
622.45
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.07.2025, 17:45

Готовность к землетрясениям: в Актау начались республиканские учения «Жер-2025»

Общество 0 496 Наталья Вронская

Сегодня, 23 июля, в рамках республиканских командно-штабных учений «Жер-2025» в Актау состоялся строевой показ подразделений гражданской защиты, передает Lada.kz со ссылкой на информацию пресс-службы городского акимата.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

В ходе мероприятий был сформирован городской штаб учений, в состав которого вошли 15 руководителей служб гражданской защиты Актау. В специальном строевом смотре были задействованы 117 сотрудников личного состава и 77 единиц спецтехники. Были представлены оперативные группы, в состав которых входят подразделения полиции, пожарной охраны, спасательные службы, а также те, кто отвечает за связь, медицинскую помощь, общественное питание, обеспечение ГСМом и оповещением населения. В рамках учений была отработана готовность данных служб к оперативному реагированию в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе в случае возникновения разрушительных землетрясений.

«Цель учений — проверить готовность техники, оснащения и личного состава к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В мероприятии участвуют все службы гражданской защиты города Актау», — отметил начальник управления по ЧС города Актау Бауыржан Онгарбаев.

Отметим, что республиканские командно-штабные учения «Жер-2025» ежегодно проводятся по инициативе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК во всех регионах страны. Мероприятие направлено на повышение готовности системы гражданской защиты и обеспечение безопасности населения в условиях ЧС.

В мероприятии приняли участие заместитель акима области Тилек Жеткизгенулы, заместитель акима города Ергали Скендиров, заместитель начальника ДЧС Мангистауской области и начальник управления по чрезвычайным ситуациям Актау.

 

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…