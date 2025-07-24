Спортивным учреждениям Мангистау вручили 25 новых автомобилей

Фото пресс-службы ведомства

По данным акимата региона, 25 новых транспортных средств передано учреждениям, подведомственным областному управлению физической культуры и спорта Мангистауской области.

В частности, приобретено 20 микроавтобусов, четыре легковых автомобиля для перевозки спортсменов и одно автосредство для перевозки лошадей. Весь транспорт будет распределен по городским и районным спортивным учреждениям региона.

В церемонии передачи автомобилей участвовал аким области Нурдаулет Килыбай.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил: «Привлечение молодежи к спорту - это инвестиция в будущее». В соответствии с поручением Президента одной из главных наших задач является создание в нашей стране всесторонних возможностей для занятий граждан, в том числе молодежи, массовым спортом. В этом направлении в регионе ведется системная работа. В настоящее время в Мангистауской области регулярно функционируют 36 спортивных сооружений. В сельской местности открываются спортивные секции, увеличивается число тренеров. В городе Жанаозен в ближайшее время будет введен в эксплуатацию ледовый каток. Кроме того, разрабатывается проект строительства современного футбольного стадиона на 10 000 мест в городе Актау. Кроме того, начато строительство спортивного колледжа-интерната для одаренных детей. Работа по поддержке нашей талантливой молодежи будет продолжена и в дальнейшем, - сказал Нурдаулет Килыбай.

В акимате отметили, что что это первый случай за последние десять лет, когда областному управлению спорта предоставлено такое большое количество транспортных средств. До этого автопарк ведомства состоял всего из трех автомобилей, а сегодня эта цифра достигла 25.

Напомним, ранее ключи от «Kia Cerato» вручили полицейским в пригороде Актау.