Назначен новый директор «КазГПЗ» в Мангистау

Новым директором ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» («КазГПЗ») назначен Гайдар Каналиев, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу КМГ.

Фото пресс-службы КМГ

Нового директора коллективу предприятия представил заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Бекзат Абайылданов.

Гайдар Каналиев родился в 1975 году в Жанаозене Мангистауской области.

Окончил Актауский государственный университет им. Ш.Есенова по специальности «разработка нефтяных и газовых месторождений», а также Назарбаев Университет по программе Executive MBA.

Трудовую деятельность начал оператором технологической установки цеха подготовки газа ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод».

В разные годы работал мастером по добыче нефти и газа, начальником цеха по добыче нефти и газа НГДУ № 2 ПФ «Озенмунайгаз», руководителем центральной инженерно-технической службы НГДУ № 3 ПФ «Озенмунайгаз», директором НГДУ № 2 АО «Озенмунайгаз», главным инженером ТОО «Управление по добыче и транспортировке воды».

До назначения на новую должность занимал пост начальника управления добычи нефти и газа департамента мониторинга управления производством Представительства АО НК «КазМунайГаз» в Актау.

Напомним, бывшего директора «КазГПЗ» осудили в Мангистау.