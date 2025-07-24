Проекционные пешеходные переходы заработали в Бейнеу

В рамках акции «Безопасная дорога» в селе Бейнеу на девяти участках внутрипоселковых дорог были установлены проекционные пешеходные переходы для обеспечения их видимости в тёмное время суток. Об этом сообщает отдел полиции Бейнеуского района, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

Сегодня, 24 июля, отдел полиции Бейнеуского района сообщил, что в селе Бейнеу на девяти участках внутрипоселковых дорог установлены проекционные пешеходные переходы.

Проекционный пешеходный переход — это инновационная технология, при которой изображение зебры проецируется на дорожное полотно с использованием LED- или лазерного освещения. Особенности: хорошо различим в любое время суток, оборудован датчиком движения и автоматически включается при приближении пешехода, является эффективным средством предотвращения ДТП, экономно расходует энергию, существуют модели, работающие на солнечных батареях, — сообщили в полиции.

По информации ведомства, проекционные пешеходные переходы установлены возле школ, детских садов, больниц, торговых центров, а также в местах с интенсивным пешеходным движением.

В ведомстве подчеркнули, что работа в этом направлении будет продолжена.

Напомним, в 2022 году в Актау также устанавливали проекционный пешеходный переход в 14 микрорайоне.