Красоты Мангистау опубликовали в испанском журнале

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В одном из европейских туристических изданий — испанском журнале VIAJAR — состоялась презентация ключевых туристических достопримечательностей региона. Публикация осуществлена при поддержке управления туризма Мангистауской области.

В специальном репортаже, подготовленном совместно с редакцией журнала, европейская аудитория познакомилась с уникальными локациями Мангистау: урочищем Бозжыра, горой Шерқала, Тузбайыром, Долиной шаров, побережьем Каспия, а также сакральными местами и культурным наследием региона.

Фото: Istock/tapanuth

«Бороздки на стенах, белые арки и невероятные фигуры напоминают храмы, животных или замки. Их силуэты меняются в зависимости от времени суток, становясь более выраженными на закате, который придает яркости розовым и оранжевым тонам степи. Охристые, красные, белые и серые оттенки переплетаются в горизонтальных слоях пустот, рассказывая захватывающую геологическую историю этого места», - описывают в журнале ажурный каньон Ыбыкты сай.

Журнал VIAJAR, основанный в 1978 году, является первым и старейшим изданием о путешествиях в Испании. Более 45 лет он вдохновляет читателей на открытия по всему миру, публикуя качественные репортажи, авторские маршруты и визуально насыщенные материалы. Аудитория журнала охватывает не только Испанию, но и страны Латинской Америки и туристическое сообщество Европы.