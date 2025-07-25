В Актау благоустроят периметры нескольких микрорайонов

Новый тротуар, скамейки, светильники и урны собирается установить городской акимат по периметру сразу пяти микрорайонов: 5, 6А, 14, 26А и 32Б, передает Lada.kz .

Пятый микрорайон Актау. Фото автора

Как стало известно из данных сайта госзакупок, конкурсы по каждому микрорайону отдельно были объявлены Актауским городским отделом ЖКХ 25 июля.

На прокладку тротуара по периметру, установку новых скамеек, урн и монтаж светильников из городского бюджета выделено всего 278 млн 051 тысяча тенге. На каждый из пяти жилых массивов предусмотрены затраты от 44 до 82 млн тенге.

Например, благоустройство периметра 5 микрорайона обойдется в 50 898 901 тенге. Планируется закупить по 26 скамеек и урн, а также 50 фонарей. Согласно опубликованной смете, ремонт тротуара будет стоить 29 716 675 тенге, закупка скамеек и урн, оснащение уличными светильными устройствами - 18 758 470 тенге. В указанные суммы включены затраты на зарплату рабочих, стройматериалы и спецтехнику.

Сообщается, что гарантийный срок работ составит год.