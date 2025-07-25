Многоэтажки не будет! Строительные работы внутри микрорайона обеспокоили жителей Актау

Спецтехника вызвала волнение жильцов трех домов в 6 микрорайоне областного центра. Они опасаются, что на свободном участке возведут очередную высотку. В акимате Актау поспешили заверить – глобального строительства не намечается, передает Lada.kz .

Фото: акимат Актау

Несколько дней назад техника начала выравнивать участок, расположенный между СШ №6 и 38,39 и 40 домами в 6 микрорайоне. Жители всполошились, неужели рядом появится новый объект? Никаких разъяснений о будущем строительстве они не получали, и заявили, что против возведения каких-либо объектов на этом участке, так как здесь проходят канализационные и водопроводные сети.

В акимате Актау сообщили, что строиться там ничего не будет. Плошадку готовят под парковку, которую просили сами жители.