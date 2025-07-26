Высшее образование или краткосрочные курсы: мнение жителей Актау о необходимости диплома

В современном мире все чаще людям предлагают пройти краткосрочные курсы, чтобы "получить профессию". Нутрициологов, трненеров и психологов за три месяца и чуть более, выпускают различные учебные центры. Корреспонденты Lada.kz решили спросить у жителей Актау мнение на этот счет.

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Высшее образование - пережиток прошлого или все еще необходимость? С таким вопросом наши корреспондеты вышли на улицы города. В условиях стремительно меняющегося мира все больше молодых людей задается вопросом: "А стоит ли тратить 4 года на получпение диплома, если можно освоить профессию на краткосрочных курсах и сразу начать зарабатывать?" Мы решили узнать мнение прохожих.

Что отвечали горожане, смотрите в нашем опросе.

Автор: Аяулым Бейсенова