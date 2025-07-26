Первая экшн-драма "о боли" Каспия выйдет на экраны

Брат против брата. Человек против природы. Осенью на Unico Play выйдет остросюжетный казахстанский сериал «Қара Бекіре», снятый прямо на берегах и в холодных водах Каспия — без декораций, дублёров и компьютерной графики, передает Lada.kz.
Это первая экшн-драма, которая показывает Каспий не как курорт, а как арену для вины, страха и отчаянного выбора, говорят создатели сериала.
Главный герой — Нурбол, бывший заключённый, который возвращается домой, чтобы спасти младшего брата. Но на берегу он находит не семью, а опасность, что пострашнее тюрьмы. Его ждёт борьба не только с окружающим миром, но и с самим собой.
«Қара Бекіре» — это история о том, как легко переступить грань ради близких. И как трудно потом вернуться, - говорится в описании.
В главных ролях снялись: Ельдос Шайкенов, Айдар Каримбаев, Дамир Амангельдин, Мақсат Рахмет и другие.
Режиссёром является Берік Жаханов.
Съёмки прошли без дублёров, в суровых условиях Каспия. Премьера состоится осенью на платформе Unico Play.
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