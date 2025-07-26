Первая экшн-драма "о боли" Каспия выйдет на экраны

Брат против брата. Человек против природы. Осенью на Unico Play выйдет остросюжетный казахстанский сериал «Қара Бекіре», снятый прямо на берегах и в холодных водах Каспия — без декораций, дублёров и компьютерной графики, передает Lada.kz.

Фото с сайта pixabay.com

Это первая экшн-драма, которая показывает Каспий не как курорт, а как арену для вины, страха и отчаянного выбора, говорят создатели сериала.

Главный герой — Нурбол, бывший заключённый, который возвращается домой, чтобы спасти младшего брата. Но на берегу он находит не семью, а опасность, что пострашнее тюрьмы. Его ждёт борьба не только с окружающим миром, но и с самим собой.

«Қара Бекіре» — это история о том, как легко переступить грань ради близких. И как трудно потом вернуться, - говорится в описании.

В главных ролях снялись: Ельдос Шайкенов, Айдар Каримбаев, Дамир Амангельдин, Мақсат Рахмет и другие.

Режиссёром является Берік Жаханов.

Съёмки прошли без дублёров, в суровых условиях Каспия. Премьера состоится осенью на платформе Unico Play.