18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
544.87
639.02
6.88
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.07.2025, 08:56

Вечный ремонт: жители Актау устали искать работающие туалеты на набережной

Общество 0 2 633 Сергей Кораблев

Общественный туалет на набережной в 14а микрорайоне снова оказался закрыт. Несмотря на его недавний ремонт, проблема с доступом в туалеты, по словам горожан, не решается, сообщает Lada.kz.

Фото местных жителей
Фото местных жителей

Общественные туалеты на набережной, как говорят местные жители, работают только в дни проведения больших мероприятий, когда приезжают звезды эстрады. А в обычные будни и выходные приходится искать другие способы справить нужду, сетуют горожане.

Ранее к нам в редакцию уже поступали жалобы на состояние и доступность санузлов, но с тех пор проблема так и не решилась.

Нужно обратить внимание не только на «парадную картинку» в дни массовых мероприятий, но и на повседневные нужды горожан. За такие деньги построили «недоутуалеты», стыд и срам. О простых людях хоть кто-то думает? - задаются вопросом актаусцы.

Как удалось выяснить, общественный туалет не работает по техническим причинам. Когда же их решат, пока неизвестно.

Напомним, на прошлой неделе на нефункционирующий общественный туалет у Скальной тропы пожаловались местные жители. В городском акимате сообщили, что туалет закрыт временно: по состоянию здоровья сотрудника, обслуживающего объект.

Ранее корреспондент Lada.kz проверил состояние общественных модульных туалетов за 87 миллионов тенге, расположенных вдоль городской набережной и у флагштока в 12 микрорайоне.

2
29
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…