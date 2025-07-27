Вечный ремонт: жители Актау устали искать работающие туалеты на набережной

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Общественный туалет на набережной в 14а микрорайоне снова оказался закрыт. Несмотря на его недавний ремонт, проблема с доступом в туалеты, по словам горожан, не решается, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

Общественные туалеты на набережной, как говорят местные жители, работают только в дни проведения больших мероприятий, когда приезжают звезды эстрады. А в обычные будни и выходные приходится искать другие способы справить нужду, сетуют горожане.

Ранее к нам в редакцию уже поступали жалобы на состояние и доступность санузлов, но с тех пор проблема так и не решилась.

Нужно обратить внимание не только на «парадную картинку» в дни массовых мероприятий, но и на повседневные нужды горожан. За такие деньги построили «недоутуалеты», стыд и срам. О простых людях хоть кто-то думает? - задаются вопросом актаусцы.

Как удалось выяснить, общественный туалет не работает по техническим причинам. Когда же их решат, пока неизвестно.

Напомним, на прошлой неделе на нефункционирующий общественный туалет у Скальной тропы пожаловались местные жители. В городском акимате сообщили, что туалет закрыт временно: по состоянию здоровья сотрудника, обслуживающего объект.

Ранее корреспондент Lada.kz проверил состояние общественных модульных туалетов за 87 миллионов тенге, расположенных вдоль городской набережной и у флагштока в 12 микрорайоне.