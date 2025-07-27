По пояс в грязи: дороги и дворы подтопило после ливня в селе в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

Пользователи Сети делятся видео, на которых запечатлено, как в селе Шетпе подтопило дороги и дворы частных домов, а машины и люди вязнут в грязи, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

Сильный ливень обрушился на село Шетпе в Мангистауской области. Пользователи соцсетей присылают в редакцию видеозаписи, на которых виден коллапс: дороги размыло, бурные потоки воды текут вдоль железнодорожных путей и частных жилых домов.

По словам очевидцев, ливень длился несколько часов. Из-за того, что часть дорог размыло, машины застревают в грязи, пытаясь найти объездные пути.

Ужас, что творится. Нас как будто водой смывает. Везде грязь, пройти невозможно, весь аул в воде, - делятся местные жители.

Официальные службы пока не прокомментировали ситуацию.

По данным Казгидромета, 27 июля в западной, северной и центральной частях Мангистауской области прогнозировались дожди и грозы, 28 июля непогода сохранится на северо-западе региона - вновь прогнозируются дожди и грозы.