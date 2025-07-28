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28.07.2025, 08:40

Туристы пожаловались на едва не закончившуюся трагедией экскурсию в Мангистау

Общество 0 3 076 Сергей Кораблев

Семейная пара чудом избежала беды во время экскурсии по Мангистауской области с одной из турфирм. Гости из Беларуси стали свидетелями пожара, который вспыхнул в автобусе по пути в город, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

Вместо незабываемого отдыха, как рассказывают туристы Татьяна Гуринович и Дмитрий Проневич, они испытали настоящий огненный кошмар в степи. По их словам, поездка началась с организационного хаоса: договоров в турфирме им не предоставили, автобус оказался тесным и не предназначенным для 10 взрослых людей. Но они все же решились поехать - свободного дня в запасе больше не было.

После 15-часового тура, на обратном пути, за 90 км от Актау, транспорт туристической компании, которая проводила экскурсию для гостей, сломался, сообщают туристы. Их пересадили в другой автобус, который, по словам людей, был переполнен, и, кроме того, буксировал вышедшую из строя ранее автотехнику. Сажали людей даже в проход - на откидные сиденья. 

Вскоре под моими ногами вспыхнул огонь, взметнулся до потолка. Паника, крики, удары рюкзаками и куртками - и ни одного огнетушителя в автобусе. Водитель прибежал, чтобы спросить, кто курит. У меня обгорело платье, есть ожог на ноге. Мы с мужем выбрались сами и уехали на попутке, - рассказала Татьяна Гуринович.

Гости нашего города отметили, что турфирма оказалась совершенно не подготовлена к посещению святого места Караман-ата. Туристов заранее не предупредили о том, что в святое место нельзя приходить в шортах, и что женщинам необходимо иметь с собой платки.

На следующий день руководство фирмы, по словам людей, даже не поинтересовалось их судьбой. Позже они сами связались с туроператором, который заявил, что причиной пожара стал загоревшийся пауэрбанк у одного из пассажиров, который повредил сиденье. 

Семейная пара указала компании на все недочеты, на что туроператор заверил гостей, что они будут устранены в ближайшее время. До этих пор туристы попросили не называть название фирмы, оказывающей услуги. 

Нашим намерением все-таки было бы не наказание, а устранение проблем! Не хотелось бы, чтобы люди лишились рабочих мест, но все же мы призываем туроператоров быть ответственнее и соблюдать элементарные правила техники безопасности, думая о жизни и здоровье своих клиентов, - объяснили туристы.

Lada.kz связался с туроператором, который тоже пообещал устранить все проблемные вопросы.

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