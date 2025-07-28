«Футбол в темноте»: родители школьников просят решить вопрос с освещением поля в Актау

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Каждый вечер подростки играют в футбол в полной темноте в 4 микрорайоне. Освещения также нет и на воркаут-площадке. Дети и взрослые просят установить туда хотя бы один прожектор, сообщает Lada.kz .

Фото жителей дома №57 в 4 микрорайоне

Футбольное поле и воркаут-площадка располагаются между домами №56 и №57 в 4 микрорайоне.

Жильцы дома №57 говорят, что любители спорта собираются здесь летом в 9-10 вечера, чтобы уже не было слишком жарко, и играют в футбол. Однако, в это время уже бывает довольно темно.

Лучше так, чем в телефоне сидеть. Обидно, что ребята стремятся к спорту, а условий для них нет. Даже воркаут-площадка находится в темноте. Нужно подумать о доступном уличном спорте летом, когда дети активно гуляют, - говорит жительница дома №57.

В городском акимате ответили коротко, что освещение по проекту не предусмотрено. Но люди просят все же попробовать решить этот вопрос.