Осторожно, мошенники: АО «МРЭК» призывает жителей Актау к бдительности

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В последнее время в Актау участились случаи телефонного мошенничества, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками АО «МРЭК». Энергетики призывают горожан сохранять бдительность и не поддаваться на уловки аферистов, сообщает Lada.kz.

Фото пресс-службы АО "МРЭК"

Зафиксированы инциденты, когда злоумышленники звонят жителям Актау и представляются сотрудниками АО «МРЭК». Под предлогом оказания услуг или проведения проверок они просят продиктовать код, якобы поступивший с короткого номера 1414.

Просим вас быть бдительными! Сотрудники АО «МРЭК» не запрашивают по телефону подобную информацию и не требуют подтверждающих кодов. Ни при каких обстоятельствах не передавайте третьим лицам коды, поступающие с номера 1414 или любых других сервисных номеров, - сообщили в компании.

Энергетики обращаются к жителям с просьбой: при возникновении сомнений или получении подозрительных звонков немедленно связывайтесь со службой безопасности АО «МРЭК» по телефонам: 8 (7292) 200–300 или +7 778 633 71 02 (в рабочее время).

Напомним, ранее неизвестные лица представлялись сотрудниками ГКП «АУЭС» и предлагали услуги по замене электросчетчиков за деньги.