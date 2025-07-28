С побережья Каспия вывезли 12 тонн мусора

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Сегодня, 28 июля, на территории «Тёплого пляжа» в Актау в рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан» прошёл массовый субботник по очистке побережья Каспия. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акимата

В мероприятии приняли участие заместители акима Мангистауской области, аким Актау, представители коммунальных служб, государственные служащие, трудовой отряд «Жасыл ел» и молодёжь.

В мероприятии по очистке территории, помимо коммунальных служб, приняли участие и другие организации — всего около 400 человек и четыре единицы спецтехники. В результате субботника было вывезено 12 тонн бытового мусора.

Заместитель акима области Тлеген Абишев в ходе акции призвал жителей региона и отдыхающих формировать экологическую культуру и бережно относиться к природе.

Основная цель сегодняшнего субботника — очистить побережье Каспийского моря от мусора и призвать население к формированию культуры отдыха. К сожалению, в последнее время случаи, когда мусор оставляют на берегу, участились. Только на днях на эту территорию приехали около 8 тысяч автомобилей и свыше 30 тысяч человек для отдыха. Однако большинство отдыхающих ушли, не убрав за собой мусор. В результате мы вместе с волонтёрами сами собираем кучи отходов. В настоящее время над поддержанием чистоты побережья трудятся около 80 сотрудников коммунальных служб. Однако, проблема мусора, остающегося после отдыхающих, по-прежнему, актуальна. Несмотря на установленные специальные урны, некоторые граждане не утруждают себя пройти даже 50 шагов, чтобы выбросить мусор в контейнер. Экологическая акция — это не разовое мероприятие, работа в этом направлении будет продолжаться на протяжении всего года. В этой связи призываем всех бережно относиться к природе и формировать экологическую культуру, — сказал Тлеген Абишев.

В акимате области отметили, что в 2023 году Мангистаускую область посетили около 390 тысяч туристов, в прошлом году этот показатель достиг 420 тысяч. А в нынешний купальный сезон в регион уже прибыло более 500 тысяч отдыхающих.

Согласно официальным данным, в этом году природоохранной полицией было составлено около 1000 административных протоколов за загрязнение природных территорий, оставление мусора и экологические правонарушения в неразрешённых местах. Общая сумма наложенных штрафов превысила 70 миллионов тенге.