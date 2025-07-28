Сколько жителей Мангистауской области нуждаются в пересадке почки, печени и сердца?

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В настоящее время в Мангистауской области в очереди на пересадку органов находятся 175 пациентов. Большинство из них нуждаются в трансплантации почки, печени и сердца. Об этом сообщила Индирa Аманкоскызы, региональный координатор Республиканского центра трансплантации и высокотехнологичной медицинской помощи по Мангистауской области, в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций, передает lada.kz.

Фото ЦОК региона

Индирa Аманкоскызы сообщила, что по итогам второго квартала 2025 года число граждан в стране, нуждающихся в трансплантации органов, достигло 4 421 человека. Это на 750 человек больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Мангистауской области в очереди на пересадку органов находятся 175 пациентов.

На сегодняшний день в очереди по стране состоит 4421 пациент. За этот период в Казахстане было выполнено 106 операций по пересадке органов. Из них 97 были проведены с участием живых доноров, а 9 — от посмертных доноров. Примечательно, что впервые за последние пять лет двум реципиентам была пересажена роговица глаза. В силу различных причин 165 человек были исключены из листа ожидания, — сообщила Индирa Аманкоскызы.

По данным базы электронных ресурсов донорского реестра, в этом квартале более 22 тысяч пациентов проходили лечение по причине тяжёлых черепно-мозговых травм.