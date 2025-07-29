Жители пригорода Актау жалуются на перебои электроснабжения

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Село Рауан. Фото из архива

В селе Рауан местные жители жалуются на регулярные перебои с электричеством. Проблема обострилась в пиковые температурные нагрузки, по словам сельчан, отключения происходят ежедневно и длятся по несколько часов.

Жители села рассказывают, что перебои происходят в домах и строениях, подключённых к старой трансформаторной подстанции. Оборудование не выдерживает нагрузки.

«Отключения происходят в домах до 16-й улицы включительно. После 16-й улицы установлен новый трансформатор, а у нас ещё стоит советский. Специалисты из АУЭС приезжают каждый день, пытаются чинить, но это не даёт результата. Техника у людей выходит из строя, продукты в магазинах портятся. Акимат никак не реагирует - люди звонят, пишут, но безрезультатно. Вот так и остаёмся без света в такую жару», - поделилась одна из жителей.

В администрации Актау сообщили, что трансформаторная подстанция КТП-1 испытывает критическую нагрузку, так как обслуживает 11 улиц. Решить проблему и разгрузить подстанцию планируют с помощью установки дополнительной. Тогда население жилого массива сможет рассчитывать на бесперебойное электроснабжение. Однако, в какие сроки произойдет обновление, в акимате не сообщили.