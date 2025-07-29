Сколько топлива для автогазозаправок Мангистау выделено на август

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Для автовладельцев машин с ГБО Минэнерго РК в августе, как и месяцем ранее, выделило 18 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото из архива

Как сообщили в управлении предпринимательства и торговли региона, в последний месяц лета для региона Министерство энергетики РК выделило 18 000 тонн сжиженного нефтяного газа - 17 324 тонн от ТОО «КазГПЗ» и 676 тонн поставит Атырауский НПЗ.

Напомним, в конце прошлого лета желающие заправиться отстаивали многочасовые очереди. В акимате Мангистауской области заявили, что нехватка сжиженного нефтяного газа обусловлена наплывом туристов на автомобилях с ГБО.