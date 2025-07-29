В Актау ночью временно отключат электроэнергию в нескольких микрорайонах

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В связи с проведением ремонтных работ в ночь с 28 на 29 июля будет произведено частичное отключение электроэнергии в восьми микрорайонах Актау. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на ГКП «АУЭС».

Фото: Pixabay

По данным ГКП «АУЭС» в ночь с 28 на 29 июля с 00:00 до 05:00 утра будет произведено частичное отключение электроэнергии.

Без электроэнергии временно останутся жители 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 33 микрорайонов.

В связи с проведением ремонтных работ АО «МРЭК» временно отключат подачу электроэнергии, - говорится в сообщении ГКП «АУЭС».

По информации АО «МРЭК», в случае быстрого завершения ремонтных работ подача электроэнергии будет возобновлена раньше намеченного времени.