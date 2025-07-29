Водолазы из Актау участвуют в поиске пропавшего вертолета в Алматинской области

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Поисково-спасательная операция проходит в районе Сорбулакского водохранилища. Поиск под водой осуществляют водолазы из Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото Минобороны РК

Минобороны РК продолжает поиски вертолета EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан, пропавшего с радаров 25 июля в ходе планового перелета.

Поисково-спасательная операция проходит в районе Сорбулакского водохранилища. В течение вчерашнего дня в район проведения операции прибыли дополнительные силы и средства из других регионов. В том числе из Конаева — поисковое подразделение, а также из Актау — 15 военнослужащих воинской части 35950 и техника, доставленные военно-транспортным самолётом A-400. В составе водолазное снаряжение, эхолоты, катер и лодка, предназначенные для обследования труднодоступных участков водоёма.

Для повышения эффективности поиска южную часть побережья дополнительно обследовали наземными и водными группами. Для детализации районов прочёсывания акватория условно разделена на секторы. На воде задействованы 13 единиц плавсредств, используются специальные технические средства обследования дна.

К операциям дополнительно привлечены силы и средства ещё пяти воинских частей. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.

В ходе поисковых мероприятий обнаружены фрагменты вертолёта. Ведётся их идентификация.