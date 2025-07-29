Изменилось расписание движения автобусов по маршруту «Жанаозен – Актау»

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На линию теперь будет выходить не шесть, а восемь автобусов, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: СПК «Каспий»

Как сообщили в акимате Жанаозена, со 2 августа расписание движения по маршруту «Актау-Жанаозен-Актау» будет обновлено. Увеличится количество автобусов – 8 вмести 6-ти. Это позволит сократить интервал движения общественного транспорта с одного часа до 50-ти минут.

«Первый рейс будет отправляться ежедневно в 07:00 часов, а последний – в 19:30 часов. Стоимость проезда и расположение остановок останутся без изменений», - сообщили в администрации Жанаозена.

Напомним, с 11 февраля 2025 года по маршруту «Актау – Жанаозен – Актау» были запущены современные и комфортабельные автобусы. Стоимость проезда в одну сторону: взрослым – 750 тенге, детям (7-18 лет) – 375 тенге.