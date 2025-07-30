«Ни урн, ни лавочек»: жители Актау вновь пожаловались на удручающее состояние главного городского парка

Жители Актау возмущены состоянием городского парка «Акбота» - здесь практически не осталось скамеек и урн. В акимате города ответили, что вскоре «Акботу» ждут изменения, сообщает Lada.kz.
По словам горожан, на месте демонтированных лавочек остались только металлические «ножки», а мусорных урн нет вовсе.
Это уже не парк, а степь! Негде посидеть, все убрали, - жалуются жители.
В городском отделе ЖКХ пояснили, что по парку «Акбота» уже готов проект полной реконструкции. Сейчас он проходит согласование и получение разрешений.
Напомним, жители Актау просили разобраться с опасной конструкцией в парке «Акбота».
Комментарии1 комментарий(ев)