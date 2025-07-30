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30.07.2025, 14:12

Собрать деньги на дрон для поиска людей не могут волонтеры в Актау

Общество 0 996 Сергей Кораблев

Несмотря на жизненную необходимость, волонтеры из «Lider.kz» до сих пор не могут собрать нужную сумму на дрон для поисково-спасательных операций, сообщает Lada.kz.

Фото: wifi.kz
Фото: wifi.kz

Сбор средств на профессиональный беспилотник был объявлен еще в марте, но идет крайне медленно. Волонтеры подчеркивают, что в жару и сложных поисковых условиях дрон может стать решающим фактором в спасении жизней.

Из необходимых 900 тысяч тенге, по состоянию на 30 июля, собрано лишь 320 тысяч тенге.

Надеемся, что до Нового года сможем собрать хотя бы на модель попроще. Если не хватит, купим менее функциональный вариант, - поделились волонтеры.

Все желающие помочь могут получить полные отчеты о расходах. 

Напомним, волонтеры «Lider.kz» кинули клич в соцсетях о помощи в сборе средств на беспилотник.

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