В Актау проходят рейды по контролю за санитарным состоянием объектов предпринимательства

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Фото акимата Актау

В рамках экологической инициативы «Таза Ақтау» в городе продолжается проверка санитарного состояния объектов предпринимательства. В рейдах задействованы сотрудники городских подразделений акимата, представители полиции и ответственных коммунальных служб.

В ходе очередной проверки было проинспектировано 9 объектов предпринимательства. В большинстве из них были выявлены нарушения, сообщают в акимате. Так, часть предпринимателей не заключила договоры с организациями, ответственными за вывоз отходов. В тех случаях, где такие договоры имеются, владельцы выразили недовольство качеством предоставляемых коммунальных услуг.

Данный предприниматель заключил договор с компанией «Caspiy Operating» и регулярно оплачивает услуги. Однако владелец магазина вынужден выбрасывать отходы в общий контейнер жилого дома. Согласно условиям договора, ему должен быть предоставлен отдельный мусорный бак. К сожалению, надлежащее обслуживание не обеспечено. Просим вас обратить внимание на данный вопрос, — подчеркнул представитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Жантилек Асхатов.

По результатам проверки нескольким предпринимателям были вынесены предупреждения. Отметим, что в рамках проекта «Таза Ақтау» рейдовые мероприятия по контролю санитарного состояния объектов проходят на регулярной еженедельной основе.