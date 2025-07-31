Какие дороги закрыты на ремонт в Актау?

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В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог предоставили информацию по текущему ремонту дорожного полотна, сообщает Lada.kz .

Фото: istockphoto.com

Временно будет ограничено движение на участке между 6 и 8 микрорайонами в связи с укладкой нового асфальтового покрытия в рамках среднего ремонта. Ремонтные работы будут проводиться с 30 июля по 1 августа.

Послезавтра, 1 августа, укладка асфальта продолжится между 5 и 7 микрорайонами. Движение по дороге будет временно приостановлено, ориентировочно, на полдня.

Проезжую часть между 6А и 8А микрорайонами откроют для проезда завтра, 31 июля, во второй половине дня.

Специалисты отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог обращаются с просьбой к жителям и гостям города проявить понимание в связи с временными неудобствами.