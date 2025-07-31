Налоговая проверка: как предпринимателям избежать штрафов в Мангистау

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Предпринимателям региона рассказали, как снизить риски и избежать серьезных последствий при налоговой проверке. Департамент государственных доходов региона опубликовал ключевые рекомендации для юридических лиц и предпринимателей, пояснив, что важно заранее подготовиться и грамотно выстроить работу с проверяющими, сообщает Lada.kz .

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Подготовка к проверке, как говорят в департаменте госдоходов региона, позволит налогоплательщикам минимизировать налоговые риски, избежать создания возможных нарушений и выстроить конструктивное взаимодействие с органами государственных доходов. В этой связи налоговики рекомендуют принять следующие меры:

- Проведение внутреннего налогового аудита. Регулярная проверка налоговой отчетности, расчетов и применяемых налоговых режимов помогает своевременно выявить и устранить возможные ошибки до начала налоговой проверки.

- Актуализация учетной политики и документации. Бухгалтерская и налоговая учетная политика организации должна соответствовать действующему законодательству. Вся первичная документация должна быть оформлена надлежащим образом и храниться в порядке, обеспечивающем ее доступность для проверяющих.

- Мониторинг изменений в налоговом законодательстве. Налогоплательщикам рекомендуется систематически отслеживать изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве, включая разъяснения уполномоченных органов (УГД, ДГД и КГД), для своевременного внесения необходимых корректировок в налоговую практику.

- Повышение квалификации сотрудников. Обучение бухгалтеров, юристов и финансовых специалистов новым требованиям законодательства и практическим вопросам налогового администрирования способствует снижению вероятности нарушений при ведении деятельности.

- Взаимодействие с налоговыми органами. При получении уведомлений или запросов от налоговых органов рекомендуется предоставлять необходимую информацию в установленные сроки и, при необходимости, привлекать квалифицированных налоговых консультантов. Взаимодействие должно осуществляться строго в рамках правового поля.