Сколько первоклашек пойдут в школы в Мангистау?

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В Мангистау в 2025-2026 новом учебном году в 1 класс планируется принять более 20 тысяч учащихся. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщила руководитель отдела дошкольного, среднего образования и развития цифровых технологий регионального управления образования Клара Кулатаева, передает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz

По словам Клары Кулатаевой, в новом учебном году всего в школы региона пойдут более 196 тысяч учащихся.

«При этом охват детей в возрасте 3-6 лет детскими садами составил 100%, а в возрасте 2-6 лет - 94%. Данный показатель планируется довести до 94,2% до конца года. С этой целью в этом году создано 1906 новых мест, до конца года планируется добавить еще 2504», - сказала Клара Кулатаева.

Также она сообщила, что в настоящее время в 1 класс принято более 17 тысяч учащихся. Но, ожидается, что этот показатель вырастет до 1 сентября.

Отметим, что в 2024-2025 учебном году введено в эксплуатацию 9 государственных школ на 9400 мест и 14 частных школ на 6910 мест. До конца года планируется запустить еще 10 объектов образования на 9300 мест. Кроме того, ожидается решение проблемы трехсменного обучения в семи школах области. В настоящее время ведется реконструкция 2-х школ Жанаозена.