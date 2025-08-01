Какой будет погода в августе в Мангистау

Средняя температура за месяц ожидается чуть выше нормы. Специалисты «Казгидромет» по Мангистауской области представили консультативный прогноз погоды на август 2025 года, передает Lada.kz.
Средняя за месяц температура воздуха ожидается в районе +27,1+29,8 С, что выше нормы на 1 градус (норма: +25,7+28,3 С).
В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха ночью от +18+23 С до +23+28 С, днем от +32+37 С до +37+42 С. Затем предполагается понижение температуры воздуха ночью до +16+21 С, днем до +30+35 С.
Во второй декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха ночью до +21+26°С, днем до +35+40°С. Затем - понижение температуры воздуха ночью до +16+21°С, днем до +28+33°С. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до +21+26°С, днем до +35+40°С.
В начале третьей декады прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до +15+20°С, днем до +25+30°С. В конце декады предполагается повышение температуры воздуха ночью до +20+25°С, днем до +30+35°С.
Количество осадков за месяц ожидается около нормы на большей части области, меньше нормы - на севере области (норма: 2-8 мм).
Кратковременный дождь предполагается в конце первой, часто во второй, в начале и в середине третьей декадах. Гроза ожидается в конце первой, в середине второй, в начале и в середине третьей декад. Ветер со скоростью 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца. Пыльная буря предполагается в начале первой, в середине третьей декад.
Комментарии0 комментарий(ев)