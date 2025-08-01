18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
543.24
619.89
6.78
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.08.2025, 08:45

Какой будет погода в августе в Мангистау

Общество 0 7 458 Наталья Вронская

Средняя температура за месяц ожидается чуть выше нормы. Специалисты «Казгидромет» по Мангистауской области представили консультативный прогноз погоды на август 2025 года, передает Lada.kz.   

фото архив Lada.kz
фото архив Lada.kz

Средняя за месяц температура воздуха ожидается в районе +27,1+29,8 С, что выше нормы на 1 градус (норма: +25,7+28,3 С).

В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха ночью от +18+23 С до +23+28 С, днем от +32+37 С до +37+42 С. Затем предполагается понижение температуры воздуха ночью до +16+21 С, днем до +30+35 С.

Во второй декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха ночью до +21+26°С, днем до +35+40°С. Затем - понижение температуры воздуха ночью до +16+21°С, днем до +28+33°С. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до +21+26°С, днем до +35+40°С.

В начале третьей декады прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до +15+20°С, днем до +25+30°С. В конце декады предполагается повышение температуры воздуха ночью до +20+25°С, днем до +30+35°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы на большей части области, меньше нормы - на севере области (норма: 2-8 мм).

Кратковременный дождь предполагается в конце первой, часто во второй, в начале и в середине третьей декадах. Гроза ожидается в конце первой, в середине второй, в начале и в середине третьей декад. Ветер со скоростью 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца. Пыльная буря предполагается в начале первой, в середине третьей декад.

11
20
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…