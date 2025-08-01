Какой будет погода в августе в Мангистау

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Средняя температура за месяц ожидается чуть выше нормы. Специалисты «Казгидромет» по Мангистауской области представили консультативный прогноз погоды на август 2025 года, передает Lada.kz.

фото архив Lada.kz

Средняя за месяц температура воздуха ожидается в районе +27,1+29,8 С, что выше нормы на 1 градус (норма: +25,7+28,3 С).

В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха ночью от +18+23 С до +23+28 С, днем от +32+37 С до +37+42 С. Затем предполагается понижение температуры воздуха ночью до +16+21 С, днем до +30+35 С.

Во второй декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха ночью до +21+26°С, днем до +35+40°С. Затем - понижение температуры воздуха ночью до +16+21°С, днем до +28+33°С. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до +21+26°С, днем до +35+40°С.

В начале третьей декады прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до +15+20°С, днем до +25+30°С. В конце декады предполагается повышение температуры воздуха ночью до +20+25°С, днем до +30+35°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы на большей части области, меньше нормы - на севере области (норма: 2-8 мм).

Кратковременный дождь предполагается в конце первой, часто во второй, в начале и в середине третьей декадах. Гроза ожидается в конце первой, в середине второй, в начале и в середине третьей декад. Ветер со скоростью 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца. Пыльная буря предполагается в начале первой, в середине третьей декад.