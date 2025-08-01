Что происходит на автогазовых заправках в Актау?

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В социальных сетях появляются сообщения об очередях за сжиженным газом в Актау. Местный блогер обвинил владельцев автогазовых заправок в создании искусственного дефицита. В управлении предпринимательства и торговли региона прокоменнтировали сложившуюся ситуацию, передает Lada.kz.

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В местных Instagram-пабликах жители Актау начали сообщать об очередях на автогазовых заправках.

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев опубликовал в своем в Instagram пост, в котором заявил, что владельцы автогазовых заправок намеренно создают дефицит, чтобы получить дополнительную прибыль.

Это бизнес, ничего личного. Многие же заметили за последние несколько дней дефицит сжиженного газа? А знаете почему? Ответ прост, жадность! Многие АГЗС приберегли весь свой запас сжиженного газа, который купили по «старой» цене, чтобы с 1 августа начать продавать её уже по новой (средняя стоимость сжиженного газа планируют поставить в 72 тенге по Мангистау, сегодня она стоит 65 тенге за литр). Вот так, бизнесмены делают деньги из воздуха,- написал блогер.

В управлении предпринимательства и торговли региона заявили, что ситуация с реализацией сжиженного нефтяного газа находится под строгим контролем.

Объёмы сжиженного газа, отгружаемого с завода «КазГӨЗ», находятся под регулярным контролем, мониторинг осуществляется с интервалом в два часа. С 1 августа управление предпринимательства совместно с городскими и районными акиматами приступило к мониторингу всех автогазозаправочных станций. Особое внимание будет уделено заправкам, допустившим рост цен. При выявлении случаев установления завышенных цен на топливо, приобретённое по прежней стоимости, будут приняты соответствующие меры воздействия. - заявили в управлении.

В управлении предпринимательства напомнили, что в Мангистауской области действуют новые тарифы на сжиженный нефтяной газ — от 65 до 72 тенге за литр, а в отдалённых населённых пунктах — от 70 до 77 тенге. С

Следует отметить, что это самые низкие цены в республике. В других регионах стоимость достигает 112–117 тенге за литр, - заключили в управлении.

Ранее сообщалось, сколько топлива для автогазозаправок Мангистау выделено на август.

Напомним, в конце прошлого лета желающие заправиться отстаивали многочасовые очереди. В акимате Мангистауской области заявили, что нехватка сжиженного нефтяного газа обусловлена наплывом туристов на автомобилях с ГБО.