Хеппи-энд по-актауски: похититель вернул украденный горшок с цветком

Қазақ тіліне аудару

Фото жительницы Актау

Как рассказала жительница Актау, накануне, 31 июля, похититель вернул украденный горшок с цветком.

Сотрудники полиции с помощью камер видеонаблюдения отследили, куда он направился с горшком, и таким образом установили его место жительства. После этого его привезли ко мне вместе с горшком. Он извинился и попросил прощения, — рассказала женщина.

Как отметила женщина, мужчина так и не смог внятно объяснить мотивы кражи горшка с цветком.

Хочу выразить большую благодарность сотрудникам полиции и участковому за оперативность. Молодцы, так держать, - сказала жительница Актау.

Напомним, ранее жительница Актау, передвигающаяся на инвалидной коляске, обратилась в редакцию с просьбой опубликовать видео кражи, произошедшей среди бела дня возле ее подъезда во 2 микрорайоне.