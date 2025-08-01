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01.08.2025, 11:25

Сколько тонн нефти добыто на месторождении Дунга

Общество 0 2 806 Лиана Рязанцева

В АО НК «КазМунайГаз» сообщили о достижении исторического производственного результата на месторождении Дунга, передает lada.kz.

Фото пресс-службы КМГ
Фото пресс-службы КМГ

В КМГ сообщили, что компания «Dunga Operating GmbH» (60% доли в проекте принадлежат АО НК «КазМунайГаз») добилась исторического производственного результата.

Объем накопленной добычи нефти на месторождении Дунга, расположенном в Тупкараганском районе Мангистауской области, достиг 9 млн тонн.

В первом полугодии 2025 года объем добычи нефти на месторождении составил 340 тысяч тонн, что более чем на семь тысяч тонн больше плана. По итогам 2024 года добыто 630 тысяч тонн нефти, план на текущий год - 649,3 тысячи тонн. Достижению 9-миллионного рубежа и в целом росту добычи на месторождении Дунга во многом способствовало восстановление системы поддержания пластового давления. Также нынешний успех — результат слаженной работы, высокой квалификации и преданности делу всей команды проекта, - говорится в сообщении КМГ.

Для справки: в 2023 году КМГ приобрел 60% доли участия в проекте у французского концерна TotalEnergies. В рамках сделки операционная компания была переименована в Dunga Operating GmbH.

Ранее сообщалось, что назначен новый заместитель гендиректора по производству Dunga Operating Gmbh.

 

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