Вице-министр энергетики РК проверил ход строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене

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Фото пресс-службы Минэнерго РК

Алибек Жамауов ознакомился, как продвигается строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене.

В рамках пускового комплекса №1 завершены бетонные работы по ключевым фундаментам, проведён комплекс земляных работ, включая устройство наружных сетей и асфальтирование участка парковки. На главной понизительной подстанции завершён первый этап устройства системы заземления, подключено временное электроснабжение, установлены автомобильные весы и оборудован временный склад. Параллельно ведутся работы в основной технологической зоне — начаты земляные и бетонные работы на объектах административно-бытового комплекса, операторной, складах и пожарном посту. Также осуществляется макропланировка территории: выравнивание и уплотнение грунта, - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго РК.

Алибек Жамауов отметил важность соблюдения сроков и стандартов качества при реализации столь значимого проекта, который имеет стратегическое значение для устойчивого развития газовой отрасли Мангистауской области и всей страны в целом.

Напомним, ранее Президент раскритиковал затянувшиеся сроки строительства газоперерабатывающего завода в Жанаозене.

Сроки строительства ГПЗ в Жанаозене увеличили, ввод в эксплуатацию перенесли.

В 2023 году сообщалось, что тендер на возведение газоперерабатывающего завода выиграли российские компании, входящие в состав технологического инжинирингового холдинга «Петон». По данным официального сайта компании, за последние 30 лет холдинг реализовал более 170 проектов на территории России и стран СНГ.