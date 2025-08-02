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02.08.2025, 11:06

Жители Актау против строительства ВИЧ-лаборатории: обоснованы ли опасения?

Общество 0 2 204 Ольга Максимова

В Актау жильцы жилых домов боятся лаборатории, которая должна появиться по соседству, передает Lada.kz.

Место будущей лаборатории. Фото автора
Место будущей лаборатории. Фото автора

В городе Актау планируется возведение новой лаборатории для ГКП «Мангистауский областной центр по профилактике ВИЧ-инфекции». В настоящее время лаборатория размещается в основном здании центра и испытывает острую нехватку пространства. Новый корпус планируется построить недалеко от текущего здания - всего в нескольких домах от него. Однако не все жители близлежащих домов поддерживают это решение.

Лаборатория будет одноэтажной и разместится в 3 микрорайоне, рядом с домом №80, на участке, который давно числится за объектами здравоохранения. Возникли сложности - часть жильцов выражает обеспокоенность назначением будущего здания.

«Мы рассчитывали на появление обычного медучреждения, а не лаборатории, связанной с ВИЧ. Болезнь очень опасная, мы переживаем за детей и себя. Что, если произойдёт утечка, ошибка при транспортировке анализов или нарушится техника безопасности? Дом находится буквально в 10 метрах. По санитарным нормам такие объекты, как нам известно, должны находиться минимум в 300 метрах от жилых домов», - говорит Серик Айтуар, житель дома №80.

Руководитель СПИД-центра Аскар Сагимбаев считает опасения жителей безосновательными и научно неподтверждёнными.

«ВИЧ не распространяется воздушно-капельным путём, через прикосновения или поцелуи. Передача возможна лишь половым путём, через кровь или от матери к ребёнку при грудном вскармливании. Поэтому опасения заражения окружающих абсолютно беспочвенны. Также нет причин переживать за безопасность при утилизации биоматериалов - все учреждения имеют соответствующие договоры с утилизирующими организациями. Угроза для окружающих отсутствует полностью», - поясняет Аскар Сагимбаев.

Специалисты центра напоминают, что ВИЧ не способен выживать вне человеческого организма - на открытом воздухе он разрушается за считаные минуты. Нынешняя лаборатория уже десятилетиями работает в непосредственной близости от жилых домов и детского сада, и за всё это время не произошло ни одного происшествия, угрожавшего безопасности граждан.

Несмотря на эти разъяснения, часть жильцов всё равно выражает готовность добиваться отмены строительства. По их словам, они бы предпочли видеть на этом месте, например, детскую площадку.

Конкурс на выбор строительной компании провели в мае. На реализацию проекта из бюджета выделено 307 899 675 тенге. Победителем тендера стало ТОО «МАКС-КМ», с которым заключён договор на сумму 302 миллиона тенге.

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