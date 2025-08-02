Социальный минимум по максимуму: Актау лидирует по стоимости отдельных значимых продуктов

Бюро национальной статистики опубликовало отчет об индексах цен на социально значимые продукты в Казахстане, сравнив цены в регионах, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Анализ средних цен на некоторые товары по состоянию на 29 июля 2025 года в разных городах Казахстана показал, что в Актау самая дорогая пшеничная мука, сливочное масло, творог, говядина и куриное мясо:
Из перечня социально значимых продуктов, состоящего из 19-ти наименований, в Актау не было обнаружено ни одной самой дешевой позиции.
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