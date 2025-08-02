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02.08.2025, 12:12

Социальный минимум по максимуму: Актау лидирует по стоимости отдельных значимых продуктов

Общество 0 2 656 Ольга Максимова

Бюро национальной статистики опубликовало отчет об индексах цен на социально значимые продукты в Казахстане, сравнив цены в регионах, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Мясо на прилавке. Фото автора
Мясо на прилавке. Фото автора

Анализ средних цен на некоторые товары по состоянию на 29 июля 2025 года в разных городах Казахстана показал, что в Актау самая дорогая пшеничная мука, сливочное масло, творог, говядина и куриное мясо:

  • мука пшеничная (первый сорт): дешевле всего в Павлодаре - 148 тенге, дороже в Актау - 307 тенге;
  • масло сливочное (несоленое): самое дорогое в Актау - 6 417 тенге, самое дешевое в Кокшетау - 3 958 тенге;
  • творог: самая низкая цена в Талдыкоргане - 1 617 тенге, самая высокая в Актау - 2 829 тенге;
  • говядина (лопаточно-грудная часть): дороже всего в Актау - 3 338 тенге, дешевле в Туркестане - 2 687 тенге;
  • куриное мясо (бедренная и берцовая часть): минимальная цена в Петропавловске - 1 253 тенге, максимальная в Актау - 1 773 тенге.

Из перечня социально значимых продуктов, состоящего из 19-ти наименований, в Актау не было обнаружено ни одной самой дешевой позиции.

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
Потому, что город тупиковый для доставки. Здесь жить крайне не выгодно. Основная трата с доходов 50% это только еда, тут просто выживаешь.
02.08.2025, 19:00
Имярек
Имярек
Всегда так было, есть и будет
02.08.2025, 18:06
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