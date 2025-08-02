Социальный минимум по максимуму: Актау лидирует по стоимости отдельных значимых продуктов

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Бюро национальной статистики опубликовало отчет об индексах цен на социально значимые продукты в Казахстане, сравнив цены в регионах, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform .

Мясо на прилавке. Фото автора

Анализ средних цен на некоторые товары по состоянию на 29 июля 2025 года в разных городах Казахстана показал, что в Актау самая дорогая пшеничная мука, сливочное масло, творог, говядина и куриное мясо:

мука пшеничная (первый сорт): дешевле всего в Павлодаре - 148 тенге, дороже в Актау - 307 тенге;

тенге; масло сливочное (несоленое): самое дорогое в Актау - 6 417 тенге , самое дешевое в Кокшетау - 3 958 тенге;

, самое дешевое в Кокшетау - 3 958 тенге; творог: самая низкая цена в Талдыкоргане - 1 617 тенге, самая высокая в Актау - 2 829 тенге;

тенге; говядина (лопаточно-грудная часть): дороже всего в Актау - 3 338 тенге , дешевле в Туркестане - 2 687 тенге;

, дешевле в Туркестане - 2 687 тенге; куриное мясо (бедренная и берцовая часть): минимальная цена в Петропавловске - 1 253 тенге, максимальная в Актау - 1 773 тенге.

Из перечня социально значимых продуктов, состоящего из 19-ти наименований, в Актау не было обнаружено ни одной самой дешевой позиции.