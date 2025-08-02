В селах Акшукур и Сайын Шапагатов изменили автобусные маршруты

Қазақ тіліне аудару

Фото из архива

Внутрипоселковый автобусный маршрут Сайын Шапагатов – Акшукур – Сайын Шапагатов будет двигаться по обновлённому расписанию и схеме движения в обратном направлении c 1 августа.

Маршрут №1 - Сайын Шапагатов - Акшукур - Сайын Шапагатов:

первый рейс (по синей стрелке на схеме) отправляется в 07:00 часов от 14-го км села Акшукур, далее следует по улицам села, заезжает в 6-й квартал сельского округа Сайын Шапагатов, объезжает село и выходит на 22-м км у магазина «Шагала».

второй рейс, в 07:30 (по жёлтой стрелке на схеме), также отправляется от 14-го км Акшукур, двигается по улицам села, заезжает в 6-й квартал Сайын Шапагатов и выходит у магазина «Махамбет-Исатай».

Маршрут №2 - в обратном направлении, следующий из сельского округа Сайын Шапагатов:

первый рейс отправляется в 07:00 часов от магазина «Шагала» (22-й км), далее (по синей стрелке) движется по улицам сельского округа, проходит через 6-й квартал и следует в сторону села Акшукур.

второй рейс в 07:30 выезжает от магазина «Махамбет-Исатай» (по жёлтой стрелке), проходит по улицам округа и через 6-й квартал и направляется в Акшукур.

Таким образом, в обратном направлении: