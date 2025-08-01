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01.08.2025, 18:30

В Мангистау построят автомобильные газонаполнительные компрессорные станции

Общество 0 1 932 Лиана Рязанцева

На сегодняшний день в Мангистауской области функционируют две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) — в Актау и в поселке Бейнеу. В 2026 году планируется запуск еще станций в Жанаозене и селе Жетыбай. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РК, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

Сегодня, 1 августа 2025 года, вице-министр энергетики РК Алибек Жамауов в рамках рабочей поездки ознакомился с деятельностью действующей автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) в Актау.

На сегодняшний день в Мангистауской области функционируют две АГНКС — в Актау и в поселке Бейнеу. Обе станции были введены в эксплуатацию в 2023 и 2024 годах соответственно.

Станция в Актау расположена на закрытой территории и обслуживает исключительно парк общественного транспорта, курсирующего по маршрутам в пределах области. Частный и коммерческий транспорт к заправке не допускается. АГНКС в Бейнеу, в свою очередь, размещена вдоль автотрассы и обеспечивает газом как местный общественный транспорт, так и транзитные грузовые автомобили, - говорится в сообщении ведомства.

По информации Минэнерго РК, станции работают в рамках реализации утвержденного плана развития инфраструктуры компримированного газа.

В рамках первого этапа проекта в 2025 году в различных регионах Казахстана планируется построить 9 АГНКС, включая уже действующие в Актау и Бейнеу. Во втором этапе, в 2026 году, планируется запуск еще 15 станций, в том числе в Жанаозене и селе Жетыбай. Развитие сети АГНКС направлено на поддержку экологически чистого транспорта и повышение топливной устойчивости регионов, - заключили в министерстве.

Ранее вице-министр энергетики РК проверил ход строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене. 

 

 

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